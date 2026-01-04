Detractores de Maduro celebran su arresto en Bilbao
En euskadi la comunidad venezolana es especialmente numerosa en Bizkaia y esta tarde se han reunido en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao en un acto para celebrar el arresto y la salida Nicolás Maduro del país. Miembros del PNV y PP han asistido a la concentración.
