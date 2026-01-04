EE. UU. ataca Venezuela
Detractores de Maduro celebran su arresto en Bilbao

Euskaraz irakurri: Maduroren aurkakoen poza atxiloketa ospatzean, Bilbon
Agencias | EITB

En euskadi la comunidad venezolana es especialmente numerosa en Bizkaia y esta tarde se han reunido en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao en un acto para celebrar el arresto y la salida Nicolás Maduro del país. Miembros del PNV y PP han asistido a la concentración.

Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria

La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. EH Bildu ha anunciado su participación en las movilizaciones.

Sare llama a llenar las calles de Bilbo el próximo sábado, para reclamar el fin de las políticas de excepción

La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.

