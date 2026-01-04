AEB-ren erasoa Venezuelan

Maduroren aurkakoen poza, atxiloketa ospatzean, Bilbon

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadin, Venezuelako komunitatea bereziki ugaria da Bizkaian, eta gaur arratsaldean Nicolas Maduroren atxiloketa ospatzeko elkarretaratzea egin dute Bilboko udaletxearen aurrean. EAJko eta PPko kideak ere bertan izan dira.

Bilbo Manifestazioak Venezuela Nicolás Maduro Eguneko Titularrak Politika

