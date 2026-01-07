El Tribunal Supremo rechaza la petición de Ábalos y Koldo de ser juzgados por un jurado popular
El juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha denegado al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García su petición de ser juzgados por un jurado popular, y no por el alto tribunal, en el caso por las supuestas comisiones en la adjudicación de contratos públicos en la compra de mascarillas durante la pandemia.
En un auto, notificado este miércoles, el magistrado indica que "no ha lugar a lo interesado" después de que él mismo determinara, el pasado 3 de noviembre, "el procedimiento que debía seguirse y, en consecuencia, descartando, siquiera de modo implícito, que debiera serlo cualquier otro distinto" como el del jurado popular propuesto.
Esta resolución, observa que fue ya recurrida en su momento por la defensa de Ábalos y García, sin que entonces "ninguno de ellos adujera en su recurso la procedencia" de que la causa se enjuiciara por "el procedimiento de Jurado".
El juez destaca que los delitos investigados son competencia de la Audiencia Nacional y que fueron asumidos por el Supremo debido al aforamiento de Ábalos como diputado en el Congreso.
En su petición al instructor del caso Koldo, la defensa de Ábalos argumentaba que los principales delitos de los que es acusado en el caso de las mascarillas son competencia del tribunal del jurado: cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Según el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, solo hay dos delitos que "no son propios del conocimiento del jurado" (organización criminal y uso de información privilegiada), mientras que "el grueso de las imputaciones" entran dentro del ámbito de competencia del jurado popular. Dado que los delitos principales son los de competencia de jurado, estos "arrastran a los otros" dos, alegó.
El próximo 15 de enero el Tribunal Supremo celebrará una vista para decidir si mantiene en prisión provisional a Ábalos y García —en prisión provisional el pasado 27 de noviembre— a la espera de este juicio.
Te puede interesar
San Sebastián restringe al máximo las licencias de hoteles y alojamientos turísticos
El Ayuntamiento blinda el uso residencial del suelo para priorizar el acceso a la vivienda y frenar la expansión del hospedaje en los barrios.
El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá
Le cita el 15 de enero, mientras la Fiscalía no acusará a Errejón y pide archivar la causa por falta de indicios.
Ubarretxena: "Me da rabia que me digan que nos conformemos con las transferencias"
La consejera de Autogobierno ha criticado, en el programa Egun On, la actitud del Gobierno español en torno a las transferencias pendientes, ya que en las reuniones han tenido que escuchar que "ya tenemos mucho", lo que les produce indignación. En cuanto al euskera, ha asegurado que viven con angustia "el cuestionamiento del euskera".
Sortu propone a Xabier Iraola como nuevo coordinador general tras la salida de Rodríguez
La votación tendrá lugar del 21 al 23 de enero y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu que se celebrará, en Ficoba (Irun), ha informado esta formación política en un comunicado, en el que se precisa que hoy se dará a conocer el equipo completo de 15 personas que el Consejo Nacional presentará para la dirección.
Sánchez se reunirá con los grupos parlamentarios a partir del lunes para abordar el papel de España en Ucrania
La Coalición de Voluntarios ha tratado el escenario que se abrirá tras la consecución de un alto el fuego y la reconstrucción posterior a la guerra. El presidente del Gobierno de España, además, ha abierto la puerta que tropas españolas participen en una “misión de paz” en Ucrania.
El lehendakari arranca el año 2026 reforzando su red de alianzas estratégicas con Gales y Fukushima
Imanol Pradales renovará estos próximos días los Memorandos de Entendimiento con Gales y Fukushima en una semana marcada por la diplomacia internacional en Ajuria Enea, que buscará impulsar proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos.
Detractores de Maduro celebran su arresto en Bilbao
En euskadi la comunidad venezolana es especialmente numerosa en Bizkaia y esta tarde se han reunido en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao en un acto para celebrar el arresto y la salida Nicolás Maduro del país. Miembros del PNV y PP han asistido a la concentración.
Cientos de personas denuncian en las capitales vascas el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Con el lema "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!", las concentraciones han sido convocadas por la plataforma internacionalista Hegoak, que integran distintos agentes políticos, sindicales y sociales, y han contado con el apoyo de EH Bildu, Podemos e IUN.
EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y de querer "intervenir en las elecciones europeas"
"Trump ha iniciado su plan imperialista, con el objetivo de beneficiar a la extrema derecha y a los poderosos", ha dicho Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu. "Nos hemos unido por la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación", ha añadido.