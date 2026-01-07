Abalos eta Koldo herri-epaimahai batek epaitzea baztertu du Auzitegi Gorenak
Leopoldo Puente epailearen arabera, ikertzen ari diren delituak Auzitegi Nazionalaren eskumenekoak badira ere, Abalos foruduna da, eta horregatik hartu du Auzitegi Gorenak auzia bere gain.
Jose Luis Abalos Espainiako Garraio ministro ohi sozialista eta Koldo Garcia —Abalosen aholkuari izandakoa— herri-epaimahai edo zinpeko epaimahai batek epaitzea baztertu du Leopoldo Puente 'Koldo auzia'ren ardura duen Auzitegi Goreneko instrukzio epaileak.
Asteazken honetan jakinarazitako auto batean, beste aukerak baztertu ditu.
Halaber, gogora ekarri du pasa den azaroaren 3an "jarraitu beharreko prozedura" zehaztu zuela eta orduan bietako inork ez zuela helegiterik aurkeztu.
Puente epailearen arabera, ikertzen ari diren delituak Auzitegi Nazionalaren eskumenekoak badira ere, Abalos foruduna da, eta horregatik hartu du Auzitegi Gorenak auzia bere gain.
Abalosen defentsa abokatuak instrukzio epaileari egindako eskariak jasotzen duenez, leporatzen zaizkion delitu nagusiak herri-epaimahai batek epaitu ditzake: eroskeria, eraginen trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzea.
Carlos Bautista Abalosen abokatuaren arabera, bi delitu baino ez daude herri-epaimahaien eskumenetik kanpo: erakunde kriminal baten kide izatea eta informazio pribilegiatua erabiltzea. Dena den, delitu gehienak herri-epaimahaiaren eskumen eremuan sartzen direla nabarmendu du.
Auzitegi Gorenak datorren urtarrilaren 15ean erabakiko du Abalos eta Garcia epaiketa egin bitartean behin-behinean aske uzten dituen ala ez —espetxean daude pasa den azaroaren 27az geroztik—.
