Ubarretxena: "Me da rabia que me digan que nos conformemos con las transferencias"
La consejera de Autogobierno ha criticado, en el programa Egun On, la actitud del Gobierno español en torno a las transferencias pendientes, ya que en las reuniones han tenido que escuchar que "ya tenemos mucho", lo que les produce indignación. En cuanto al euskera, ha asegurado que viven con angustia "el cuestionamiento del euskera".
