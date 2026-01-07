Transferencias y euskera
Ubarretxena: "Me da rabia que me digan que nos conformemos con las transferencias"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxena: "Amorrua ematen dit transferentzien bilereetan konformatzeko esatea"
La consejera de Autogobierno ha criticado, en el programa Egun On, la actitud del Gobierno español en torno a las transferencias pendientes, ya que en las reuniones han tenido que escuchar que "ya tenemos mucho", lo que les produce indignación. En cuanto al euskera, ha asegurado que viven con angustia "el cuestionamiento del euskera".

