La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.