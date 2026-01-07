Transferentziak eta euskara

Ubarretxena: "Amorrua ematen dit transferentzien bileretan konformatzeko esateak"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Autogobernu sailburua "Egun On" saioan izan da eta transferentzien inguruan Espainiako Gobernuak izandako jarrera kritikatu du, bileretan "honezkero asko" daukagula entzun behar izan baitute eta horrek haserrea eragiten diela azpimarratu du. Euskarari dagokionez, "euskara zalantzan jartzeak" larritzen dituela nabarmendu du.

Eusko Jaurlaritza EAEko Autonomia Estatutua Espainiako gobernua Politika

