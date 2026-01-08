Aldama admite todos los delitos, pero pide rebaja de pena por su “colaboración con la Fiscalía”

Víctor de Aldama, empresario y presunto comisionista en la trama de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, ha admitido su responsabilidad en todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que incluyen organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.

No obstante, Aldama ha solicitado una rebaja en la pena de siete años de prisión que propone el Ministerio Público, argumentando que su colaboración proactiva con la justicia debe ser considerada como atenuante.

El empresario ha presentado su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, donde se enfrentará en juicio a los acusados José Luis Ábalos, exministro, y Koldo García, su exasesor.

Aldama ha explicado que su colaboración con la Fiscalía ha sido clave para avanzar en la investigación, proporcionando documentos, testimonios y confesiones que ayudaron a esclarecer los hechos y la participación de los demás implicados.

Según el relato de los hechos, Aldama pagó comisiones a Ábalos y García a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Además, Aldama ha reconocido haber recibido 53 millones de euros por estos contratos, de los cuales el 10% fueron destinados como comisiones, de las cuales Ábalos recibió 2 millones y García 500,000 euros.

A pesar de su implicación en la trama, Aldama se ha desvinculado de la empresa Villafuel, alegando que nunca formó parte de su estructura ni compartía intereses más allá de sus gestiones para obtener contratos en el sector de los hidrocarburos.