Aldama admite todos los delitos, pero pide rebaja de pena por su “colaboración con la Fiscalía”
Víctor de Aldama, empresario y presunto comisionista en la trama de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, ha admitido su responsabilidad en todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que incluyen organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.
No obstante, Aldama ha solicitado una rebaja en la pena de siete años de prisión que propone el Ministerio Público, argumentando que su colaboración proactiva con la justicia debe ser considerada como atenuante.
El empresario ha presentado su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, donde se enfrentará en juicio a los acusados José Luis Ábalos, exministro, y Koldo García, su exasesor.
Aldama ha explicado que su colaboración con la Fiscalía ha sido clave para avanzar en la investigación, proporcionando documentos, testimonios y confesiones que ayudaron a esclarecer los hechos y la participación de los demás implicados.
Según el relato de los hechos, Aldama pagó comisiones a Ábalos y García a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Además, Aldama ha reconocido haber recibido 53 millones de euros por estos contratos, de los cuales el 10% fueron destinados como comisiones, de las cuales Ábalos recibió 2 millones y García 500,000 euros.
A pesar de su implicación en la trama, Aldama se ha desvinculado de la empresa Villafuel, alegando que nunca formó parte de su estructura ni compartía intereses más allá de sus gestiones para obtener contratos en el sector de los hidrocarburos.
Te puede interesar
Euskadi y Gales dan un impulso a proyectos económicos, sociales, lingüísticos y culturales
Imanol Pradales ha recibido en el Palacio de Ajuria Enea a la ministra principal de Gales, Eluned Morgan, con quien ha firmado la renovación del memorando de colaboración que ambas regiones suscribieron en 2018 y que busca explorar nuevas posibilidades de cooperación.
El Gobierno de España y ERC alcanzan un acuerdo en financiación que destinará 4700 millones más para Cataluña
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".
Pradales condena los "ataques" a políticos tras la aparición de unas pintadas en la tienda de la parlamentaria de Vox
Amaia Martínez denunció este miércoles la aparición de unas pintadas contra el "fascismo" en el comercio de su familia en la capital alavesa.
EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa, pero PNV y PSE-EE podrían mantener el gobierno
El último sociómetro de la institución foral pone de manifiesto las principales preocupaciones de los guipuzcoanos: la vivienda, el empleo, la salud y la seguridad. La percepción de que la situación del euskera va a peor se está extendiendo entre la ciudadanía gipuzkoana.
El PNV confirma la voluntad de EH Bildu para sacar adelante el proyecto de presupuestos de 2026 de Vitoria-Gasteiz
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha señalado que las propuestas de EH Bildu "deberían compartir el espíritu" del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno municipal. "Yo no tengo líneas rojas ni socios prioritarios. A mí lo que me importa son las propuestas que los grupos políticos hagan de cara a mejorar la vida de las persnas que vivimos en Vitoria-Gasteiz", ha añadido Artolazabal.
Chivite cesa a Félix Taberna y Amparo López y entran en su lugar Javier Remírez e Inma Jurío
La presidenta del Gobierno de Navarra busca "dar un nuevo impulso político" a la acción de gobierno en los próximos quince meses que restan de legislatura. Chivite ha anunciado otro cambio, el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.
La Iglesia asumirá el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.
Chivite remodelará el Gobierno de Navarra con la destitución de Félix Taberna y Amparo López
La presidenta del Gobierno de Navarra prepara una remodelación de su Ejecutivo, del que saldrían el vicepresidente primero, Félix Taberna, y la portavoz Amparo López, para “dar un impulso político a lo que resta de la legislatura”. La decisión será anunciada este jueves por la propia Chivite en una comparecencia ante los medios.
EH Bildu se suma a la manifestación convocada para el sábado por Sare y llama a la ciudadanía a participar
A su juicio, la situación de los vascos "en prisión, exilio o deportación por motivos políticos" sigue "sin resolverse", por lo que es necesario suspender las "medidas de excepción" que se aplican a los presos.