De Aldamak delitu guztiak onartu ditu, eta zigorra murrizteko eskatu du "Fiskaltzari laguntzeagatik"

'Koldo kasua'n legez kanpoko komisioen sarean inplikatutako enpresaburuak zigorra murrizteko eskatu du, delitu guztiak onartu eta "funtsezko" frogak aurkeztu ondoren.

Victor Gonzalo de Aldama. Artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Victor de Aldama enpresariak, maskara-kontratu publikoen sareko ustezko komisiodunak, onartu du bere erantzukizuna Fiskaltzak egozten dizkion delitu guztietan; besteak beste, antolakuntza kriminala, funtzionario-eroskeria eta informazio pribilegiatuaren erabilera onartu ditu.

Hori horrela, de Aldamak eskatu du Ministerio Publikoak proposatzen duen zazpi urteko espetxe-zigorra murrizteko, justiziarekin izan duen lankidetza "funtsezkoa" izan dela argudiatuta.

Enpresaburuak aurrez aurre izango ditu Jose Luis Abalos ministro ohia eta Koldo Garcia aholkulari ohia, Auzitegi Gorenean.

De Aldamak berak azaldu duenez, Fiskaltzarekin elkarlanean aritzea funtsezkoa izan da ikerketan aurrera egiteko, gertaerak eta gainerako inplikatuen parte hartzea argitzen lagundu zuten dokumentuak, testigantzak eta aitorpenak emanez.

Kontakizunaren arabera, Aldamak komisioak ordaindu zizkien Abalosi eta Garciari kontratu publikoak esleitzearen truke. Gainera, Aldamak aitortu du 53 milioi euro jaso zituela kontratu horiengatik, eta horien % 10 komisio gisa erabili zirela. Hain zuzen ere, Abalosek 2 milioi jaso zituen, eta Garciak, 500.000 euro.

Bien bitartean, Aldama Villafuel enpresatik aldendu da, argudiatuz ez zela inoiz bere egituraren parte izan. Horrekin batera, enpresaburuak ziurtatu du ez zuela hidrokarburoen sektorean kontratuak lortzeko gestioez haraindiko interesik.

Ustezko ustelkeria politikoa Politika Espainia

