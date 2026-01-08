ABUSOS SEXUALES
La Iglesia asumirá el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

MADRID, 08/01/2026.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños (c), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (d), durante la firma de un acuerdo para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. EFE/ Daniel González

El momento de la firma. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Elizak bere gain hartuko du sexu abusuen biktima direnei kalte-ordainen kostua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE). El pacto contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado este jueves el acuerdo, que llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno español para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales. 

Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

