Elizak bere gain hartuko du sexu abusuen biktimei eman beharreko kalte-ordainen gastua

Elizak eta Espainiako Gobernuak sexu-erasoak jasan dituztenei erreparazioa emateko akordioa erdietsi dute. 

MADRID, 08/01/2026.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños (c), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (i), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (d), durante la firma de un acuerdo para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. EFE/ Daniel González

Akordioa sinatu duten unea. EFEren irudia. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gobernuak eta Espainiako Gotzainen Batzarrak akordioaren sinatu dute ostegun honetan, eta, horren arabera, Elizak bere gain hartuko du sexu-abusuen biktimentzako kalte-ordainen kostua. Zehazki, bi aldeek Herri Defendatzailearen bitartez bide berria irekitzea adostu dute, justiziaren bidez ezinezkoa den kasuetan Eliza Katolikoaren baitan egin diren sexu-erasoak aitortzeko. 

Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak, Luis Argüello Espainiako Gotzainen Batzarreko presidenteak eta Jesus Diaz Sariego Erlijiosoen Espainiako Biltzarreko buruak ostegun honetan sinatu dute akordioa.

Justiziaren bidez erreparazioa lortu ezin dutenei erantzuteko asmoz, sexu-abusuen biktima direnei kalte ordaina emateko plana abian jarri zuen Elizak. Hala ere, biktimetako askok ez dute kasuak aztertzen dituen batzordearen aurrean agertu nahi.

Akordio honen bidez, Elizak eta Estatuak parte hartuko duten sistema mistoa sortuko da, biktimek parte har dezaten, eta, Elizak, kalte-ordainak bere gain har ditzan. Aitortza-mekanismo berriaren arabera, biktimak Justizia Ministerioaren izapidetze-unitate batean hasiko du prozesua, eta Herriaren Defendatzailearen Biktimen Unitateari helaraziko dio kasua.

Eliza Katolikoa Sexu erasoak Umeak Politika

