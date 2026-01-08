Elizak bere gain hartuko du sexu abusuen biktimei eman beharreko kalte-ordainen gastua
Elizak eta Espainiako Gobernuak sexu-erasoak jasan dituztenei erreparazioa emateko akordioa erdietsi dute.
Gobernuak eta Espainiako Gotzainen Batzarrak akordioaren sinatu dute ostegun honetan, eta, horren arabera, Elizak bere gain hartuko du sexu-abusuen biktimentzako kalte-ordainen kostua. Zehazki, bi aldeek Herri Defendatzailearen bitartez bide berria irekitzea adostu dute, justiziaren bidez ezinezkoa den kasuetan Eliza Katolikoaren baitan egin diren sexu-erasoak aitortzeko.
Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak, Luis Argüello Espainiako Gotzainen Batzarreko presidenteak eta Jesus Diaz Sariego Erlijiosoen Espainiako Biltzarreko buruak ostegun honetan sinatu dute akordioa.
Justiziaren bidez erreparazioa lortu ezin dutenei erantzuteko asmoz, sexu-abusuen biktima direnei kalte ordaina emateko plana abian jarri zuen Elizak. Hala ere, biktimetako askok ez dute kasuak aztertzen dituen batzordearen aurrean agertu nahi.
Akordio honen bidez, Elizak eta Estatuak parte hartuko duten sistema mistoa sortuko da, biktimek parte har dezaten, eta, Elizak, kalte-ordainak bere gain har ditzan. Aitortza-mekanismo berriaren arabera, biktimak Justizia Ministerioaren izapidetze-unitate batean hasiko du prozesua, eta Herriaren Defendatzailearen Biktimen Unitateari helaraziko dio kasua.
