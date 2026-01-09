Navarra
Remírez y Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra

18:00 - 20:00
Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente.  Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”.

