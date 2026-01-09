Nafarroa
Remirezek eta Juriok Nafarroako Gobernuko kontseilari kargua hartu dute

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Javier Remirezek lehen presidenteorde, Presidentetza eta Berdintasun kontseilaria eta Gobernu bozeramaile kargua hartu du. Jurio, bestalde, Barne kontseilari berria izango da.  

Biak, PSN-PSOEko Zuzendaritza Batzordeko kideak, Foru Gobernura itzuliko dira Nafarroako presidenteak Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kentzea erabaki ostean. 

Nafarroa Nafarroako Gobernua Politika

