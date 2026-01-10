Sare: "Estamos en la recta final, vamos consiguiendo objetivos, pero aún es un proceso inacabado"

"Pero este es un proceso inacabado. Sólo si reivindicamos juntos los derechos humanos, pondremos punto final a décadas de confrontación y sufrimiento. El compromiso de la sociedad vasca hará posible la resolución, la paz y la convivencia", han añadido.

Por ello, han considerado que "no se pueden alargar más situaciones injustas. Son demasiados años de confrontación y sufrimiento que han abocado a nuestro Pueblo, a una convivencia quebrada".

Convencidos de que "es hora de construir juntos una convivencia democrática y normalizada, basada en el reconocimiento y respeto del otro, y en los derechos de las personas", han prometido que trabarán por una sociedad más justa, libre y humana. "Y en este objetivo no sobra nadie", han destacado.

Sin embargo, han dejado claro que "sobran quienes se empeñan en utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas por intereses partidistas o se empeñan en defender diferentes categorías de víctimas. "También, sobran quienes se empeñan en mantener la vulneración de los derechos penitenciarios, quienes piden autocrítica a otros, pero se niegan a realizar su propia autocrítica, quienes basan su estrategia en la venganza y el odio", han subrayado.