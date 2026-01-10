Sare: "Estamos en la recta final, vamos consiguiendo objetivos, pero aún es un proceso inacabado"
EH Bildu, Podemos, Junts, ERC, CUP y BNG, varios sindicatos y una amplia representación del ámbito cultural, universitario o deportivo se han unido a la marcha "en favor de los derechos de los presos" de ETA convocada por Sare en Bilbao, la cual ha concluido con la lectura de un comunicado por parte de los potravoces Joseba Azkarraga y Bego Atxa.
Decenas de miles de personas han exigido esta tarde poner "punto final" a "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA en una manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" (no puede prolongarse más).
La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año para reclamar el fin de "las excepcionalidades" que, según denuncia, se continúan aplicando a los presos de ETA se ha desarrollado bajo una persistente lluvia y entre gritos de "euskal presoak, etxera" (los presos vascos, a casa). En la protesta tampoco han faltado gritos y gestos en apoyo a Venezuela.
EH Bildu ha querido poner en valor la apuesta de la sociedad vasca por la paz, la resolución y la convivencia. La delegación de la izquierda independentista ha estado compuesta por Arnaldo Otegi, Gorka Elejabarrieta, Laura Aznal, Pello Otxandiano y Miren Zabaleta.
"Es evidente que en los últimos años se han dado pasos en la construcción de la convivencia democrática, pero aún quedan cuestiones que siguen sin resolverse, como es la situación que viven presos, huidos y deportados. Para ello, resulta imprescindible poner fin de una vez por todas a las medidas de excepción que se les sigue aplicando y dar una solución integral y definitiva a la situación que viven presos, huidos y deportados", han reclamado.
Partidos como EH Bildu, Podemos, Junts, ERC, CUP y BNG, así como sindicatos y movimientos asociativos y culturales marcha este sábado por las calles de Bilbao para secundar la convocatoria de Sare a favor de los derechos de los presos de ETA y para exigir que se ponga fin a "las medidas de excepción" contra estos reclusos.
Lectura del comunicado
A la llegada al ayuntamiento, en la intervención final, los portavoces de la red ciudadana han recordado que "estamos en la recta final". "Vamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos en 2014: el fin de la vulneración de los derechos de los presos y presas y la aplicación de una legislación penitenciaria ordinaria que posibilite su regreso a casa para poder rehacer sus vidas", han señalado.
El acto ha comenzado con versos de Aitor Etxeberriazarraga y Xabat Illarregi y con la música de Pantxoa Karrere y Olaia Inziarte.
"Pero este es un proceso inacabado. Sólo si reivindicamos juntos los derechos humanos, pondremos punto final a décadas de confrontación y sufrimiento. El compromiso de la sociedad vasca hará posible la resolución, la paz y la convivencia", han añadido.
Por ello, han considerado que "no se pueden alargar más situaciones injustas. Son demasiados años de confrontación y sufrimiento que han abocado a nuestro Pueblo, a una convivencia quebrada".
Convencidos de que "es hora de construir juntos una convivencia democrática y normalizada, basada en el reconocimiento y respeto del otro, y en los derechos de las personas", han prometido que trabarán por una sociedad más justa, libre y humana. "Y en este objetivo no sobra nadie", han destacado.
Sin embargo, han dejado claro que "sobran quienes se empeñan en utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas por intereses partidistas o se empeñan en defender diferentes categorías de víctimas. "También, sobran quienes se empeñan en mantener la vulneración de los derechos penitenciarios, quienes piden autocrítica a otros, pero se niegan a realizar su propia autocrítica, quienes basan su estrategia en la venganza y el odio", han subrayado.
Por último, han dicho que la convivencia en Euskal Herria no será fruto del olvido, sino de la verdad y la voluntad compartida de avanzar, de construir puentes donde hubo muros, de soltar donde hubo nudos y de reconocer al otro sin dejar de ser uno mismo.
"Reivindicamos la construcción de una memoria colectiva del conjunto de vulneraciones de derechos en nuestro país, nos debe obligar a una reflexión colectiva. Porque una paz sin violencia, pero con injusticias y desmemoria, no sirve", han indicado.
La lectura del comunicado ha finalizado reivindicando respeto por el dolor de las víctimas. "Su sufrimiento no puede ser minusvalorado ni instrumentalizado por intereses partidistas. Su memoria debe ser parte esencial de la ética pública compartida. Por ello, exigimos el mismo reconocimiento para las miles de personas torturadas; a las asesinadas por las fuerzas de seguridad, para las víctimas de todas las violencias, incluidas las víctimas de una política penitenciaria diseñada para quebrar el alma y los cuerpos de los presos vascos y de sus familias".
EH Bildu y los partidos que integran la coalición, Podemos Euskadi, EH Bai, Junts, ERC, CUP, BNG y Més Per Mallorca se han adherido a la marcha.
También se han manifestado los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU, EHNE, CGT, CNT y Etxalde, y asociaciones como Etxerat (de familiares y allegados de presos de ETA), Gure Esku Dago, EHko Torturatuen sarea, Bilgune Feminista, Harrera, ANC, Òmnium Cultural, Coordinadora de l'Advocacia Catalunya, y las juventudes de Sortu, Ernai, y de Eusko Alkartasuna, Gazte Abertzaleak.
