Sare: "Helmugara iristear gaude, helburuak betetzen, baina oraindik burutu gabe dagoen prozesu batean"
EH Bildu, Ahal Dugu, Junts, ERC, CUP eta BNG alderdietako eta hainbat sindikatutako ordezkariak ez ezik, kultura, unibertsitate edo kirol arloko ordezkaritza zabal bat ere batu da Bilbon ETAko presoen eskubideen alde milaka lagunek egin duten manifestaziora.
Milaka lagun batu dira larunbat arratsalde euritsu honetan Bilbon, ETAko presoen eskubideen urraketaren akabera aldarrikatzeko. Jendetsua izan da aurten ere "Ezin da gehiago luzatu" lelopean Sarek deitu duen manifestazioa.
Besteak beste, "salbuespen neurrien amaiera" galdegin dute gaurko hitzorduan, euskal presoak etxeratzea eskatzen zuten manifestarien oihuen artean. Protesta ekitaldian, Venezuelaren aldeko mezu eta keinuak ere entzun eta ikusi dira.
EH Bilduk garrantzitsutzat jo du, beste behin, euskal gizarteak bakearen, konponbidearen eta elkarbizitzaren alde egin izana. "Beste urte batez, Sare Herritarrak deitutako mobilizazioarekin modu masiboan bat egin, eta Bilboko kaleak bete dira. EH Bilduk euskal herritarrekin batera egon nahi izan du. Horregatik, gaurko mobilizazioan parte hartu dute, besteak beste, Arnaldo Otegik, Gorka Elejabarrietak, Laura Aznalek, Pello Otxandianok eta Miren Zabaletak", esan dute.
"Euskal gizartearen gehiengo zabal batek konpromiso argia agertu du bakearen, konponbidearen eta elkarbizitzaren alde. EH Bilduk, bere aldetik, euskal gizartearen nahi horren alde lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Agerikoa da azken urteotan aurrera urratsak eman direla elkarbizitza demokratikoaren eraikuntzan, baina orandik ere geratzen dira lanak egiteko", erantsi dute.
Besteak beste, EH Bildu, Podemos, Junts, ERC, CUP eta BNG alderdietako eta hainbat sindikatu, elkarte eta kultur mugimenduetako ordezkariak bildu dira manifestazioan. 17:00etan abiatu da Casillatik, eta udaletxe aurrean eman ditu azken urratsak, bertan hartu baitute hitza Sareko ordezkari Joseba Azkarraga eta Bego Atxak.
Hitzarte nagusia
Aitor Etxeberriazarragaren eta Xabat Ilarregiren bertsoak eta Pantxoa Karrereren eta Olaia Inziarteren doinuek eman diote sarrera amaierako berbaldiari.
Udaletxeko zabalgunera iristean, hitzarte nagusian, Atxak esan du "helmugara heltzear gaude, pixkanaka 2014an ezarritako helburuak betetzen ari gara: presoen eskubideen urraketaren bukaera eta espetxe politika arrunt baten ezarpena".
"Baina prozesua ez da oraindik amaitu. Soilik guztiok batera giza eskubideak aldarrikatzen baditugu lortuko dugu hamarkadak iraun duen gatazka eta sufrimendu honi bukaera ematea. Euskal gizartearen konpromisoari esker erdietsiko ditugu bakea eta bizikidetza", azpimarratu du Atxak.
Hori horrela, iritzi dio ezin direla egoera bidegabeak denbora gehiagoz luzatu. "Elkarrekin elkarbizitza demokratiko bat eraikitzeko ordua da, aitortzan eta errespetuan oinarrituta dagoena, eta gizabanakoen eskubideak babesten dituena", adierazi du Atxak.
Nolanahi ere, argi utzi nahi izan du prozesu horretan batzuk soberan daudela, "biktimen mina eta sufrimendua interes politikoetarako baliatzen dutenak, edota biktimak kategoria ezberdinetan sailkatzen dituztenak, adibidez". "Soberan daude, baita ere, espetxe eskubideen urraketan tematuta egonik ere, beren buruen autokritikarik egiten ez dutenak, mendekuan eta gorrotoan oinarritutako estrategia dutenak", gaineratu du.
Bukatzeko, esan du Euskal Herrian bizikidetza ez dela ahanzturaren fruitu izango, egiarena eta aurrera egiteko borondatearena baizik. Horretarako, beharrezkotzat jo du hormak zeuden tokian zubiak altxatzea, korapiloak askatzea eta besteak onartzea norbera izateari utzi gabe.
"Memoria kolektibo baten alde egiten dugu, hausnakerta kolektibo baten alde. Indarkeriarik gabe izanik ere, bakeak ez baitu merezi bidegabekeriak badaude eta memoriarik ez badago", erantsi du.
Amaitze aldera, biktima guztien mina errespetatzea eskatu du. "Ezin da haien sufrimendua gutxietsi, ezta interes partidistengatik manipulatu ere. Haien memoria etika publikoaren oinarri izan behar da. Horregatik, onarpena behar dute torturatuak izan diren pertsonek, segurtasun indarren esku hildakoek, hots indarkeria guztien biktimek".
EH Bildu eta koalizio hori osatzen duten alderdiak, Ahal Dugu, EH Bai, Junts, ERC, CUP, BNG eta Mes Per Mallorca izan dira manifestazioan.
ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU, EHNE, CGT, CNT eta Etxalde sindikatuek, Etxeratek, Gure Eskuk, EHko Torturatuen sareak, Bilgune Feministak, Harrerak, ANCk, Omnium Culturalek, L'Advocacia Catalunya koordinakundeak, eta Sortuk, Ernaik, Eusko Alkartasunak eta Gazte Abertzaleak elkarteak ere bat egin dute deialdiarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Txillardegiren omenezko horma-irudiari eraso egin diote Donostian
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle eta politikariaren semeak eman du horren berri, aitari Donostiako Antigua auzoan egingo dioten omenaldiaren bezperan.
EAJ eta PSE-EE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule
EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta EAEren adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, eta hori "kezkagarritzat" jo du.
Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak
PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.
Otegik Hego Euskal Herriko "zerrenda bateratua" aldarrikatu du Espainiako hauteskundeetan “herri gisa hitz egiteko"
Koalizio subiranistak batzar nagusia egin du Bilbon 2026ari begirako erronkak partekatu eta hauteskunde ziklo berri baten aurrean jarrera zehazteko. EH Bilduren koordinatzaile nagusiak nabarmendu duenez, euren hautua “herri bezala jokatzea" izango da, "ez alderdi bezala”.
"Gatazkaren ondorioei behin betiko konponbidea" ematea eskatzeko manifestazioa egingo du arratsaldean Sarek
Martxa 17:00etan abiatuko da Casillatik, "Ezin da gehiago luzatu" lelopean. Sareren esanetan, azken urteotan "asko aurreratu da" eta "azken fase batean gaude", baina erakunde publiko batzuen partetik "borondatea falta da" eta hori aldarrikatuko du gaurko mobilizazioan.
Chivitek ukatu egin du Belateko obren gainkostuak asmo politikoei erantzutea
Nafarroako presidenteak agerraldia egin du ostiral honetan Nafarroako Parlamentuko Foru Erregimeneko Batzordean, eta azaldu du Foru Gobernuaren nahia dela obrekin jarraitzea eta amaitzea.
Feijook aurrez esandakoa zuzendu du eta epaileari esan dio Mazonek ez ziola tragediaren unean uneko informazioa eman
PPko presidenteak Catarrojako epailearen azaldu duenez, "akatsa" izan zen Valentziako Generalitateko orduko buruaren aldetik unean uneko informazioa jaso zuela esatea. Are gehiago, Feijook gaineratu du 2024ko urriaren 29an ez zuela Mazonekin hitz egin 19:59ak arte.
EAJk irabaziko luke berriro Bizkaian, 1-2 eserleku gehiagorekin, baina babesa behar du oraindik
EH Bilduk bigarren lekuan jarraituko luke, eta bi eserleku irabazita, gaur egun dituen 15 eserlekuetatik 17 izatera pasako litazteke; PSE-EEk hirugarren indar izaten jarraituko luke, 7-8 batzarkiderekin (8 ditu orain).
EH Bilduk akordioa lortu du Gorroñorekin Gernikako aurrekontuak bermatzeko eta "funtsezko proiektuak desblokeatzeko"
Koalizio abertzaleak jakitera eman duenez, 820.000 euroko aurrekontua izango dute. "Ez da gobernu itun bat, ez da egonkortasun akordio bat, eta ez dira EH Bilduren aurrekontuak, baina Gernikarentzat baliagarria da".