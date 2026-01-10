Atacan con pintura el mural en memoria de Txillardegi en San Sebastián

El mural en honor al escritor, lingüista y político José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi ha sido objeto de un ataque, según ha denunciado su hijo Joseba Alvarez, en la red social X. La pintada se ha realizado en una fecha señalada, ya que esta semana se cumplen 14 años de la muerte del reconocido escritor. Precisamente, este domingo se le rendirá un homenaje en su barrio, el Antiguo.

El mural, situado en la plaza Gaskonia de la capital guipuzcoana, ha aparecido con pintadas de color rojo. En opinión de Joseba Álvarez, el ataque es "un capítulo más de la ofensiva contra el euskera" y ha subrayado la necesidad de poner coto al fascismo.