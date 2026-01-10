ATAQUE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Atacan con pintura el mural en memoria de Txillardegi en San Sebastián

Su hijo, Joseba Álvarez, ha denunciado lo ocurrido en las redes sociales. El ataque se ha producido la víspera de los actos de homenaje al famoso escritor y lingüista con motivo del 14 aniversario de su muerte. 

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi horma irudia erasotuta

Foto: @JosebaAlvarez

Euskaraz irakurri: Txillardegiren omenezko horma irudiari eraso egin diote Donostian
author image

EITB

Última actualización

El mural en honor al escritor, lingüista y político José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi ha sido objeto de un ataque, según ha denunciado su hijo Joseba Alvarez, en la red social X. La pintada se ha realizado en una fecha señalada, ya que esta semana se cumplen 14 años de la muerte del reconocido escritor. Precisamente, este domingo se le rendirá un homenaje en su barrio, el Antiguo.  

El mural, situado en la plaza Gaskonia de la capital guipuzcoana, ha aparecido con pintadas de color rojo. En opinión de Joseba Álvarez, el ataque es "un capítulo más de la ofensiva contra el euskera" y ha subrayado la necesidad de poner coto al fascismo.

 

Este miércoles, 14 de enero, se cumplirán 14 años de la muerte de Álvarez Enparantza y, con motivo del aniversario, la iniciativa ciudadana Txillardegi Udal Liburutegia ha organizado una serie de actos en su honor. El principal se celebrará mañana, domingo, a las 12:00 horas en la plaza Txillardegi del Antiguo. 

Euskera Donostia-San Sebastián Política

Te puede interesar

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
Cargar más
Publicidad
X