ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txillardegiren omenezko horma-irudiari eraso egin diote Donostian

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle eta politikariaren semeak eman du horren berri, aitari Donostiako Antigua auzoan egingo dioten omenaldiaren bezperan.

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi horma irudia erasotuta

Horma-irudiaren gainean pintaketa egin dute pintura gorria erabiliz. Argazkia: @JosebaAlvarez

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle, hizkuntzalari eta politikariaren omenez Donostian dagoen horma-irudiari eraso egin diote, Joseba Alvarez semeak X sare sozialean salatu duenez. Egun seinalatuan egin dute pintaketa, asteon beteko baitira 14 urte Txillardegi hil zela. Hori dela eta, bihar bertan omenaldia egingo diote jaioterrian. 

Txillardegiren aurpegiaren gainean pintaketa egin dute pintura gorria erabiliz. Joseba Alvarezen esanetan, erasoa "euskaldunon aurkako oldarraldiaren beste kapitulu bat" da, eta faxismoari muga jartzeko beharra azpimarratu du sare sozialetan.

Urtarrilaren 14an beteko dira, hain justu, 14 urte Alvarez Enparantza hil zela, eta Txillardegi Liburutegia Kultur Ekimenak hainbat ekitaldi antolatu ditu urtemuga ospatzeko. Nagusia bihar, igandearekin, egingo dute Antigua auzoko Txillardegi plazan, 12:00etan. 

Euskara Donostia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak

PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X