Txillardegiren omenezko horma-irudiari eraso egin diote Donostian
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle eta politikariaren semeak eman du horren berri, aitari Donostiako Antigua auzoan egingo dioten omenaldiaren bezperan.
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle, hizkuntzalari eta politikariaren omenez Donostian dagoen horma-irudiari eraso egin diote, Joseba Alvarez semeak X sare sozialean salatu duenez. Egun seinalatuan egin dute pintaketa, asteon beteko baitira 14 urte Txillardegi hil zela. Hori dela eta, bihar bertan omenaldia egingo diote jaioterrian.
Txillardegiren aurpegiaren gainean pintaketa egin dute pintura gorria erabiliz. Joseba Alvarezen esanetan, erasoa "euskaldunon aurkako oldarraldiaren beste kapitulu bat" da, eta faxismoari muga jartzeko beharra azpimarratu du sare sozialetan.
Urtarrilaren 14an beteko dira, hain justu, 14 urte Alvarez Enparantza hil zela, eta Txillardegi Liburutegia Kultur Ekimenak hainbat ekitaldi antolatu ditu urtemuga ospatzeko. Nagusia bihar, igandearekin, egingo dute Antigua auzoko Txillardegi plazan, 12:00etan.
Sare: "Helmugara iristear gaude, helburuak betetzen, baina oraindik burutu gabe dagoen prozesu batean"
EH Bildu, Ahal Dugu, Junts, ERC, CUP eta BNG alderdietako eta hainbat sindikatutako ordezkariak ez ezik, kultura, unibertsitate edo kirol arloko ordezkaritza zabal bat ere batu da Bilbon ETAko presoen eskubideen alde milaka lagunek egin duten manifestaziora.
EAJ eta PSE-EE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule
EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta EAEren adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, eta hori "kezkagarritzat" jo du.
Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak
PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.
Otegik Hego Euskal Herriko "zerrenda bateratua" aldarrikatu du Espainiako hauteskundeetan “herri gisa hitz egiteko"
Koalizio subiranistak batzar nagusia egin du Bilbon 2026ari begirako erronkak partekatu eta hauteskunde ziklo berri baten aurrean jarrera zehazteko. EH Bilduren koordinatzaile nagusiak nabarmendu duenez, euren hautua “herri bezala jokatzea" izango da, "ez alderdi bezala”.
"Gatazkaren ondorioei behin betiko konponbidea" ematea eskatzeko manifestazioa egingo du arratsaldean Sarek
Martxa 17:00etan abiatuko da Casillatik, "Ezin da gehiago luzatu" lelopean. Sareren esanetan, azken urteotan "asko aurreratu da" eta "azken fase batean gaude", baina erakunde publiko batzuen partetik "borondatea falta da" eta hori aldarrikatuko du gaurko mobilizazioan.
Chivitek ukatu egin du Belateko obren gainkostuak asmo politikoei erantzutea
Nafarroako presidenteak agerraldia egin du ostiral honetan Nafarroako Parlamentuko Foru Erregimeneko Batzordean, eta azaldu du Foru Gobernuaren nahia dela obrekin jarraitzea eta amaitzea.
Feijook aurrez esandakoa zuzendu du eta epaileari esan dio Mazonek ez ziola tragediaren unean uneko informazioa eman
PPko presidenteak Catarrojako epailearen azaldu duenez, "akatsa" izan zen Valentziako Generalitateko orduko buruaren aldetik unean uneko informazioa jaso zuela esatea. Are gehiago, Feijook gaineratu du 2024ko urriaren 29an ez zuela Mazonekin hitz egin 19:59ak arte.
EAJk irabaziko luke berriro Bizkaian, 1-2 eserleku gehiagorekin, baina babesa behar du oraindik
EH Bilduk bigarren lekuan jarraituko luke, eta bi eserleku irabazita, gaur egun dituen 15 eserlekuetatik 17 izatera pasako litazteke; PSE-EEk hirugarren indar izaten jarraituko luke, 7-8 batzarkiderekin (8 ditu orain).
EH Bilduk akordioa lortu du Gorroñorekin Gernikako aurrekontuak bermatzeko eta "funtsezko proiektuak desblokeatzeko"
Koalizio abertzaleak jakitera eman duenez, 820.000 euroko aurrekontua izango dute. "Ez da gobernu itun bat, ez da egonkortasun akordio bat, eta ez dira EH Bilduren aurrekontuak, baina Gernikarentzat baliagarria da".