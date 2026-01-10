Hoy es noticia
Sare se manifestará esta tarde para exigir "una solución definitiva a las consecuencias del conflicto"

La marcha partirá a las 17:00 horas de La Casilla bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu". La red ciudadana reconoce que en los últimos años "se ha avanzado mucho" y que "estamos en una fase final". En cualquier caso, cree que "falta voluntad" por parte de algunas instituciones públicas y así lo reivindicará en la movilización de hoy.

Euskaraz irakurri: "Euskal gatazkaren ondorioei behin betiko konponbidea" eskatzeko manifestazioa egingo du arratsaldean Sarek
EITB

Por undécimo año consecutivo, Sare, la red ciudadana por los derechos de los presos de ETA y sus familiares, celebrará esta tarde (17:00 horas, La Casilla) su tradicional manifestación que, un año más, pretende llenar las calles de Bilbao para reclamar una "solución definitiva" al conflicto. La marcha discurrirá bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" (No se puede alargar más), ya que la red ciudadana considera que estamos en "una fase final" que no puede prolongarse en el tiempo. 

Sare reivindica el fin de la "política de excepción" que se impone a estos presos para pasar a la política penitenciaria ordinaria que se aplica al resto de reclusos. Según datos aportados por la propia red ciudadana, actualmente 120 personas continúan presas, y "un gran número" de ellas siguen bajo medidas de "carácter excepcional". Sare calcula que aproximadamente la mitad podría estar en libertad condicional o en régimen abierto

En una entrevista concedida esta mañana a Radio Euskadi, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha asegurado que estos últimos años, y desde que Euskadi asumiera la gestión de la política penitenciaria, "se ha avanzado mucho", aunque no lo ha hecho en el ritmo que les gustaría. "Va lento", ha añadido, para realizar un llamamiento a la administración vasca a que dé pasos para avanzar en ese sentido. 

Azkarraga ha confiado en que la marcha sea plural y multitudinaria. La manifestación cuenta con el apoyo de los partidos EH Bildu y Podemos Euskadi, y de la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, EHNE, CGT, CNT y Etxalde); todos ellos mandarán representación. Además, partidos catalanes como Junts, ERC y CUP, y BNG y Mes per Mallorca ha mostrado su adhesión

La manifestación partirá a las 17:00 horas desde La Casilla y culminará frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Bego Atxa, leerán un comunicado. 

