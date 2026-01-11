Hoy es noticia
ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Agirregoitia (PNV) pide "firmeza y unidad" a la UE frente a Trump

Oihane Agirregoitia eurodiputada del PNV en Radio Euskadi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

La eurodiputada jeltzale ha asegurado que no han de confundirse "calma con tibieza", y ha instado a la Comisión Europea a mostrarse firme ante el nuevo orden internacional. Además, ha dicho que seguirán con atención la reunión entre la UE, la OTAN y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Groelandia. 

EAJ-PNV Unión Europea Donald Trump Política

Te puede interesar

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
Cargar más
Publicidad
X