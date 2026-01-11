ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Agirregoitia (EAJ): "Trumpek ezarritako ordena berri horretan EBk zein leku hartuko duen argitu behar du"

Oihane Agirregoitia EAJren eurodiputatua
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eurodiputatu jeltzalearen ustez, AEBko presidenteak argi utzi du "nazioarteko araudi bakarra bere iritzia eta morala dela", eta horren aurrean EBk "irmotasunez" erantzun behar du. NATOren aldetik ere mugimenduren bat espero duela esan du EAJren buruzagiak. 

EAJ Europar Batasuna Donald Trump Politika

