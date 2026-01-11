Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional
El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.
Sare dice que es hora de poner fin a las políticas de excepción y a los recursos de la Fiscalía
Según datos facilitados por la red ciudadana, 65 000 personas secundaron la manifestación. Han destacado, además, la pluralidad ideológica de los y las participantes. Joseba Azkarraga ha afirmado que Sare continuará exigiendo un cambio en los ámbitos político y judicial para poner fin a las medidas de excepción que se aplican a los presos de ETA.
El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."
Agirregoitia (PNV) pide "firmeza y unidad" a la UE frente a Trump
La eurodiputada jeltzale ha asegurado que no han de confundirse "calma con tibieza", y ha instado a la Comisión Europea a mostrarse firme ante el nuevo orden internacional. Además, ha dicho que seguirán con atención la reunión entre la UE, la OTAN y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Groelandia.
Sare: "Estamos en la recta final, vamos consiguiendo objetivos, pero aún es un proceso inacabado"
EH Bildu, Podemos, Junts, ERC, CUP y BNG, varios sindicatos y una amplia representación del ámbito cultural, universitario o deportivo se han unido a la marcha "en favor de los derechos de los presos" de ETA convocada por Sare en Bilbao, la cual ha concluido con la lectura de un comunicado por parte de los potravoces Joseba Azkarraga y Bego Atxa.
Atacan con pintura el mural en memoria de Txillardegi en San Sebastián
Su hijo, Joseba Álvarez, ha denunciado lo ocurrido en las redes sociales. El ataque se ha producido la víspera de los actos de homenaje al famoso escritor y lingüista con motivo del 14 aniversario de su muerte.
Garrido responsabiliza a PNV y PSE de la "preocupante" situación económica de Euskadi
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos autonómicos de coalición PNV-PSE de que "Euskadi deje de ser una economía puntera" y de que sus indicadores económicos sean "peores que en el resto de España", algo "preocupante".
Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027
El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista".
Otegi reitera su propuesta de "candidatura conjunta" de Hego Euskal Herria para "hablar como pueblo" en las elecciones españolas
La coalición soberanista ha celebrado su asamblea general en Bilbao para compartir los retos de cara a 2026 y definir posición ante un eventual nuevo ciclo electoral. Arnaldo Otegi ha destacado que EH Bildu "actuará como pueblo, no como partido".
Sare se manifestará esta tarde para exigir "una solución definitiva a las consecuencias del conflicto"
La marcha partirá a las 17:00 horas de La Casilla bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu". La red ciudadana reconoce que en los últimos años "se ha avanzado mucho" y que "estamos en una fase final". En cualquier caso, cree que "falta voluntad" por parte de algunas instituciones públicas y así lo reivindicará en la movilización de hoy.