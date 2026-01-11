DONOSTIA
Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional

Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
author image

EITB

Última actualización

El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.

Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
