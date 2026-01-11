Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zela 14 urte beteko dira asteazkenean, eta, hori dela eta, idazle, hizkuntzalari eta ETAren sortzailea izan zena omendu dute igande honetan Donostian, Antigua auzoko Gaskonia plazan. Bertaratu direnek aitortza instituzionala aldarrikatu dute harentzat.
