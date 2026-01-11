DONOSTIA
Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat

Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zela 14 urte beteko dira asteazkenean, eta, hori dela eta, idazle, hizkuntzalari eta ETAren sortzailea izan zena omendu dute igande honetan Donostian, Antigua auzoko Gaskonia plazan. Bertaratu direnek aitortza instituzionala aldarrikatu dute harentzat.

Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak

PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.

