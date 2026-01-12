Transferencias
Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"

Euskaraz irakurri: Andueza, eskumenen eskualdatzeari buruz: "Espero dut hurrengo aldebiko bileran sinatzea"
En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días. 

El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
