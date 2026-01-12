Acuerdo
Euskadi y Fukushima renuevan su colaboración estratégica

El Lehendakari Imanol Pradales junto al gobernador de Fukushima, Masao Uchibori
18:00 - 20:00
Masao Uchibori e Imanol Pradales. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Euskadik eta Fukushimak lankidetza estrategikoa berritu dute

Última actualización

El acuerdo fomenta la colaboración en sectores clave como la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que ambas partes comparten "la ambición y el potencial de ser un referente internacional en tecnologías limpias".

Imanol Pradales Gobierno Vasco Japón Política

