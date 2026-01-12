Erabakia
Euskadik eta Fukushimak lankidetza estrategikoa berritu dute

18:00 - 20:00
Masao Uchibori eta Imanol Pradales. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Akordioak lankidetza sustazen du funtsezko sektore batzuetan, hala nola energia berriztagarrian, gailu medikoetan eta gastronomian. Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du bi aldeak bat datozela "teknologia garbietan nazioarteko erreferente izateko anbizioarekin eta potentzialarekin".

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Japonia Politika

