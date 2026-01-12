VIVIENDA

Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler

Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE ya han adelantado que no apoyarán la medida. Según EH Bildu, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".
Imagen de archivo. Foto: EFE
EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler. 

En el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento (Madrid), Sánchez ha avanzado que el Ejecutivo aprobará el real decreto en las próximas semanas y que también incluye una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento. Según ha dicho, se fijarán condiciones más estrictas para el alquiler de temporada y un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Para poner freno al abuso del alquiler de habitaciones, se establecerá que la suma de la renta de todas ellas no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control de precios que recoge la ley de vivienda.

Críticas

Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE han rechazado la medida.  Para el diputado de EH Bildu Oskar Matute, "lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más". "Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados", ha señalado en la red social X.

Desde Sumar —socio en el Gobierno de coalición— han avanzado que no apoyarán la propuesta del PSOE. "Regalar dinero público a los rentistas es un grave error", ha subrayado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

En la misma línea, la eurodiputada Irene Montero ha avanzado que Podemos votará en contra de hacer "regalos" a los "rentistas" y ha dicho que las calles "tienen que arder de movilizaciones" hasta resolver la grave crisis de vivienda que sufre España.

Por otro lado, la asociación dedicada a la defensa de los derechos de las personas consumidoras Facua apunta a que el Gobierno español renuncia una vez más a recaudar impuestos como "cortina de humo" para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria.

