Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler.



En el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento (Madrid), Sánchez ha avanzado que el Ejecutivo aprobará el real decreto en las próximas semanas y que también incluye una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento. Según ha dicho, se fijarán condiciones más estrictas para el alquiler de temporada y un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.



Para poner freno al abuso del alquiler de habitaciones, se establecerá que la suma de la renta de todas ellas no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control de precios que recoge la ley de vivienda.

Críticas

Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE han rechazado la medida. Para el diputado de EH Bildu Oskar Matute, "lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más". "Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados", ha señalado en la red social X.