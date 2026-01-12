ETXEBIZITZA

Alokairuaren prezioa igotzen ez duten etxejabeentzat hobari fiskalak iragarri ditu Sanchezek

EH Bilduk zein ezkerreko gainerako talde parlamentarioek aurreratu dute ez dutela neurria babestuko. EH Bilduren arabera, "neurriz kanpoko alokairuak kobratzen" ari diren jabeak "zergak ordaintzetik libratu" nahi izatea "adarjotzea da".

 

vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitzen alokairuaren prezioa igotzen ez duten etxejabeentzat % 100eko hobari fiskala iragarri du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak. Neurria errege dekretu baten bidez ezartzea da asmoa, datozen asteotan. 

Madrilen egin duen ekitaldi batean aurreratu du neurria buruzagi sozialistak. Esan duenez,  denboraldi jakin baterako alokairu-kontratuak eta logelen kontratuak ere mugatu nahi dituzte arau berriarekin. Baldintzak eta zigorrak zorroztuko direla jakinarazi du. 

Besteak beste, azaldu du logelak banaka alokatzen diren kasuetan, horien baturak ezingo duela gainditu alokairu osoaren prezioa. Tentsio handiko eremuetan, berriz, Etxebizitza Legeak jasotzen dituen kontrol neurriak aplikatuko dituzte. 

Kritikak

EH Bilduk zein ezkerreko gainerako talde parlamentarioek aurreratu dute ez dutela neurria babestuko. EH Bilduko Oscar Matuteren arabera, "neurriz kanpoko alokairuak kobratzen" ari diren jabeak "zergak ordaintzetik libratu" nahi izatea "adarjotzea da". "Gobernuak egin behar duena da automatikoki luzatu 2026an amaitzen diren alokairu-kontratuak, eta ez diru publikoa oparitu etxejabeei, are gehiago irabazi dezaten", idatzi du X sare sozialean. 

Sumarrek —PSOEren bazkidea koalizio gobernuan— ere gogor kritikatu du iragarpena, eta argi esan du ez duela PSOEren proposamenaren alde bozkatuko. "Errentatzaileei diru publikoa oparitzea akats larria da", esan du Yolanda Diaz Sumarreko buruak eta Espainiako Gobernuko presidenteorde bigarrenak eta Lan eta Ekonomia Sozialeko ministroak. 

Ildo beretik, Irene Montero Podemos alderdiko eurodiputatuak azaldu du "errentatzaileei opariak" egitearen kontra bozkatuko dutela.

Halaber, Facua kontsumitzaileen eskubideen aldeko elkarteak salatu du Espainiako Gobernuak ez duela borondaterik higiezinen gaineko espekulazioa amaitzeko.

