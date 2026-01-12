Sumar cree que la falta de un acuerdo esta semana sobre el traspaso de las competencias pendientes "no es tan alarmante"
El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha valorado "todo el trabajo hecho" entre ambos gobiernos y ha confiado en que el PNV lo reconozca. "No creo que la situación revista tanta gravedad como para poner en riesgo un gobierno de coalición progresista, sabiendo lo que va a venir después", ha afirmado.
Te puede interesar
Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"
En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días.
Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional
El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.
Sare dice que es hora de poner fin a las políticas de excepción y a los recursos de la Fiscalía
Según datos facilitados por la red ciudadana, 65 000 personas secundaron la manifestación. Han destacado, además, la pluralidad ideológica de los y las participantes. Joseba Azkarraga ha afirmado que Sare continuará exigiendo un cambio en los ámbitos político y judicial para poner fin a las medidas de excepción que se aplican a los presos de ETA.
El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."
Agirregoitia (PNV) pide "firmeza y unidad" a la UE frente a Trump
La eurodiputada jeltzale ha asegurado que no han de confundirse "calma con tibieza", y ha instado a la Comisión Europea a mostrarse firme ante el nuevo orden internacional. Además, ha dicho que seguirán con atención la reunión entre la UE, la OTAN y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Groelandia.
Sare: "Estamos en la recta final, vamos consiguiendo objetivos, pero aún es un proceso inacabado"
EH Bildu, Podemos, Junts, ERC, CUP y BNG, varios sindicatos y una amplia representación del ámbito cultural, universitario o deportivo se han unido a la marcha "en favor de los derechos de los presos" de ETA convocada por Sare en Bilbao, la cual ha concluido con la lectura de un comunicado por parte de los potravoces Joseba Azkarraga y Bego Atxa.
Atacan con pintura el mural en memoria de Txillardegi en San Sebastián
Su hijo, Joseba Álvarez, ha denunciado lo ocurrido en las redes sociales. El ataque se ha producido la víspera de los actos de homenaje al famoso escritor y lingüista con motivo del 14 aniversario de su muerte.
Garrido responsabiliza a PNV y PSE de la "preocupante" situación económica de Euskadi
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos autonómicos de coalición PNV-PSE de que "Euskadi deje de ser una economía puntera" y de que sus indicadores económicos sean "peores que en el resto de España", algo "preocupante".
Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027
El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista".