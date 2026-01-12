En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días.