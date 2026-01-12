Autogobierno
Sumar cree que la falta de un acuerdo esta semana sobre el traspaso de las competencias pendientes "no es tan alarmante"

Lander Martínez en Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Lander Martínez. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Sumarrek uste du aste honetan eskumenen inguruan akordiorik ez egotea "ez dela hain kezkagarria"

Última actualización

El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha valorado "todo el trabajo hecho" entre ambos gobiernos y ha confiado en que el PNV lo reconozca. "No creo que la situación revista tanta gravedad como para poner en riesgo un gobierno de coalición progresista, sabiendo lo que va a venir después", ha afirmado.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Gobierno de España Política

Te puede interesar

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"

En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días. 
Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
