Sumarrek uste du aste honetan eskumenen inguruan akordiorik ez egotea "ez dela hain kezkagarria"

Lander Martinez euskeraz
18:00 - 20:00
Lander Martinez. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lander Martinez Kongresuko Sumarreko diputatuak bi gobernuen artean egindako "lan guztia" baloratu du, eta EAJk hori aitortzea espero du. "Ez dut uste egoerak koalizio-gobernu aurrerakoi bat arriskuan jartzeko adinako larritasunik duenik, ondoren zer etorriko den jakinda", adierazi du.

EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Andueza, eskumenei buruz: "Oso baikorra naiz; Bitariko Batzordearen hurrengo bileran eskumen horiek sinatzea espero dut"

Iñaki Guridi kazetariarekin Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egindako elkarrizketa batean, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusia "oso lasai" agertu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko bost eskumenen transferentziaren polemikaren harira, eta ziurtatu du ez duela zalantzarik, "gauzak ondo aterako dira". "Gauzak nahiko aurreratuta daude", adierazi du, eta adostutako bost eskumenak hurrengo egunetan transferituko direla iragarri du.

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak

PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.

