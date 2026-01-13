GENOCIDIO EN GAZA
EH Bildu activa una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel

La iniciativa ciudadana impulsada por la coalición vasca y otros ocho partidos políticos europeos integrados en la Alianza de la Izquierda Europea (ELA) pretende recabar un millón de firmas.

EH BILDU IGOR ZULAIKA
Igor Zulaika, durante la presentación que ha tenido lugar hoy en Bruselas. Foto: EH Bildu
EITB

EH Bildu, junto con ocho partidos políticos europeos conformados en la Alianza de la Izquierda Europea (ELA), ha puesto en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea con el objetivo de solicitar a la Unión Europea suspenda el acuerdo comercial con Israel. Pretenden recabar un millón de firmas

En la presentación de la iniciativa, que ha tenido lugar en Bruselas, ha participado Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu. Según ha dicho, "la situación que viven Gaza y Palestina es consecuencia también de la ola autoritaria que recorre el mundo" y "que supone una amenaza real para los pueblos del mundo y para la democracia". 

En ese sentido, ha subrayado que la Unión Europea, a pesar de que  se presenta "como garante de los derechos humanos",  mantiene "intactas sus relaciones con Israel", por lo que "ha fallado". 

En palabras de Zulaika, tanto la situación de Gaza y Palestina como el ataque de los Estados Unidos contra Venezuela demuestran "el colapso del orden internacional y deja bien claro que seguir haciendo seguidismo de los Estados Unidos es un error que no nos podemos permitir".

Tras poner en valor la declaración aprobada ayer por la Mesa Política de la coalición, el responsable de Política y Relaciones Internacionales plantea "una respuesta a escala vasca y europea" para lo que considera  "imprescindibles la cooperación entre las fuerzas políticas y la activación de la ciudadanía".

Ya se ha activado el enlace para adherirse a la iniciativa y en las próximas semanas los miembros de EH Bildu pondrán en marcha la recogida de firmas pueblo a pueblo.

 

 

 

