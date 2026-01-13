El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"
Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.
Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania
El líder del PP ya ha avisado que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.
El lehendakari Pradales viajará la próxima semana a Suiza para participar en el Foro de Davos
Será la primera vez que Euskadi acuda al Foro Económico Mundial (FEM), conocido popularmente como Foro de Davos.
El Ministerio francés de Educación se compromete a presentar una propuesta para hacer el baxoa en euskera
Representantes de Euskararen Erakunde Publikoa y cargos electos vascos de la Asamblea han destacado la "buena" disposición del ministro Geffray, pero Seaska ha lamentado que hayan regresado "con las manos vacías" al considerar que no solo basta la intención y hay que pasar a la acción, y ha anunciado movilizaciones para finales de mes.
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Al margen de las cinco transferencias ya comprometidas que deberían materializarse este viernes, aún faltan 15 competencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Aportamos un poco de luz para no perderse en el maremágnum competencial.
Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler
Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE ya han adelantado que no apoyarán la medida. Según EH Bildu, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".
Sintonía entre los socios de Gobierno, que esperan agotar la legislatura
El PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han mostrado su buena sintonía tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra, en la que han coincidido en la necesidad de dar un mayor impulso político a la acción del Ejecutivo en los 15 meses que restan de legislatura y han descartado la existencia de una crisis de gobierno.
Euskadi y Fukushima renuevan su colaboración estratégica
El acuerdo fomenta la colaboración en sectores clave como la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que ambas partes comparten "la ambición y el potencial de ser un referente internacional en tecnologías limpias".
Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos, la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática
El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.