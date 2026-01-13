Trasferencias
El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
María Ubarretxena. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "airean" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Gobierno de España Política

