Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: EITB.

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

