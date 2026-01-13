El Ministerio francés de Educación se compromete a presentar una propuesta para hacer el baxoa en euskera
Representantes de Euskararen Erakunde Publikoa y cargos electos vascos de la Asamblea han destacado la "buena" disposición del ministro Geffray, pero Seaska ha lamentado que hayan regresado "con las manos vacías" al considerar que no solo basta la intención y hay que pasar a la acción, y ha anunciado movilizaciones para finales de mes.
Una delegación de Euskararen Euskal Erakundea y cargos electos vascos con representación en la Asamblea Nacional Francesa han analizado por primera vez con el ministro Edouard Geffray la posibilidad de realizar en euskera los exámenes baxoa, el brevet y el oral.
En la reunión que mantuvieron el lunes en París, el ministro de Educación se comprometió a poner sobre la mesa, para abril, una propuesta que de cabida a la posibilidad de hacer el baxoa en euskera, reforumlándose para ello la fórmula del baxoa internacional que contempla la lengua extranjera como especialidad.
Además de la petición de poder realizar dichos exámenes en euskera, la representación vasca también han pedido al ministro que se garantice el bilingüismo en la educación pública y que las lenguas locales como el euskera, tengan importancia en la formación del profesorado.
La delegación vasca ha salido "satisfecha" de la reunión, y valoran como "positiva" la actitud del ministro.
Seaska, sin embargo, no es de la misma opinión y ha convocado movilizaciones porque, pese a que la actitud sea buena, el Ministerio sigue estéril en sus acciones. Seaska ha lamentado que la delegación vasca haya vuelto "con las manos vacías", y considera que, más allá de las intenciones, son necesarias las acciones.
La Federación de Ikastolas de Ipar Euskal Herria asegura que gracias al trabajo realizado en los últimos meses ya existen condiciones para que este mismo año dichos exámenes se puedan realizar en euskera.
Por ello, Seaska ha anunciado que el próximo 24 de enero iniciará una nueva fase de movilizaciones.
Te puede interesar
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Al margen de las cinco transferencias ya comprometidas que deberían materializarse este viernes, aún faltan 15 competencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Aportamos un poco de luz para no perderse en el maremágnum competencial.
Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler
Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE ya han adelantado que no apoyarán la medida. Según EH Bildu, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".
Sintonía entre los socios de Gobierno, que esperan agotar la legislatura
El PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han mostrado su buena sintonía tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra, en la que han coincidido en la necesidad de dar un mayor impulso político a la acción del Ejecutivo en los 15 meses que restan de legislatura y han descartado la existencia de una crisis de gobierno.
Euskadi y Fukushima renuevan su colaboración estratégica
El acuerdo fomenta la colaboración en sectores clave como la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que ambas partes comparten "la ambición y el potencial de ser un referente internacional en tecnologías limpias".
Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos, la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática
El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.
Sumar cree que la falta de un acuerdo esta semana sobre el traspaso de las competencias pendientes "no es tan alarmante"
El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha valorado "todo el trabajo hecho" entre ambos gobiernos y ha confiado en que el PNV lo reconozca. "No creo que la situación revista tanta gravedad como para poner en riesgo un gobierno de coalición progresista, sabiendo lo que va a venir después", ha afirmado.
Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"
En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días.
Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional
El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.