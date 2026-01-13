Euskera
El Ministerio francés de Educación se compromete a presentar una propuesta para hacer el baxoa en euskera

Representantes de Euskararen Erakunde Publikoa y cargos electos vascos de la Asamblea han destacado la "buena" disposición del ministro Geffray, pero Seaska ha lamentado que hayan regresado "con las manos vacías" al considerar que no solo basta la intención y hay que pasar a la acción, y ha anunciado movilizaciones para finales de mes.

Baxoa azterketa

Concentración para pedir el baxoa en euskera. 

Euskaraz irakurri: Frantziako hezkuntza ministerioak baxoa euskaraz egiteko proposamen aurkeztuko duela hitz eman du
EITB

Una delegación de Euskararen Euskal Erakundea y cargos electos vascos con representación en la Asamblea Nacional Francesa han analizado por primera vez con el ministro Edouard Geffray la posibilidad de realizar en euskera los exámenes baxoa, el brevet y el oral. 

En la reunión que mantuvieron el lunes en París, el ministro de Educación se comprometió a poner sobre la mesa, para abril, una propuesta que de cabida a la posibilidad de hacer el baxoa en euskera, reforumlándose para ello la fórmula del baxoa internacional que contempla la lengua extranjera como especialidad.  

Además de la petición de poder realizar dichos exámenes en euskera, la representación vasca también han pedido al ministro que se garantice el bilingüismo en la educación pública y que las lenguas locales como el euskera, tengan importancia en la formación del profesorado. 

La delegación vasca ha salido "satisfecha" de la reunión, y valoran como "positiva" la actitud del ministro. 

Seaska, sin embargo, no es de la misma opinión y ha convocado movilizaciones porque, pese a que la actitud sea buena, el Ministerio sigue estéril en sus acciones. Seaska ha lamentado que la delegación vasca haya vuelto "con las manos vacías", y considera que, más allá de las intenciones, son necesarias las acciones. 

La Federación de Ikastolas de Ipar Euskal Herria asegura que gracias al trabajo realizado en los últimos meses ya existen condiciones para que este mismo año dichos exámenes se puedan realizar en euskera.

Por ello, Seaska ha anunciado que el próximo 24 de enero iniciará una nueva fase de movilizaciones.

