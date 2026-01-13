Frantziako Hezkuntza Ministerioak baxoa euskaraz egiteko proposamena aurkeztuko duela hitzeman du
Geffray ministroaren jarrera "ona" azpimarratu dute harekin bildu diren Euskararen Erakunde Publikoko ordezkariek eta Asanbleako euskal hautetsiek, baina Seaskak "esku-hutsik" itzuli direla deitoratu du, asmoez harago ekintzak behar direla iritzita, eta mobilizazioak iragarri ditu hilaren amaierarako.
Baxoa, brebeta eta ahozko handia euskaraz egiteko aukera aurrenekoz aztertu dute aurrez aurre Euskararen Erakunde Publikoko ordezkariek eta Frantziako Asanblea Nazionalean ordezkaritza duten euskal hautetsiek Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroarekin.
Astelehenean bildu ziren Parisen, eta ministroaren konpromiso batekin atera ziren batzarretik: Baxoa euskaraz egiteko aukera emango lukeen proposamena apirilerako mahai gainean jarriko duela hitzeman du horrek, atzerriko hizkuntza berezitasun gisa hartzen duen nazioarteko baxoaren formula birmoldatuta.
Euskal ordezkariek, halaber, proba horiek euskaraz egiteko aukeraz gain, hekzuntza publikoan elebitasuna bermatzea, eta irakasleen formazioan tokiko hizkuntzek —euskarak, kasu— garrantzia izatea ere galdegin diote ministroari. Adierazi dutenez, "pozik" atera dira bileratik, ministroaren jarrera "ona" dela azpimarratu dute.
Seaska, ordea, ez da iritzi berekoa, eta, ministroaren jarrera gorabehera, mobilizazioak deitu ditu Ministerioak ekintzetan antzu segitzen baitu. Euskal ordezkaritza "esku-hutsik" itzuli dela deitoratu du Seaskak, asmoez harago, ekintzak beharrezko direla iritzia.
Ipar Euskalerriko Ikastolen Federazioaren esanetan, azken hilabeteetan egindako lanaren ondorioz badaude aurten bertan azterketak euskaraz egiteko baldintzak.
Hori dela eta, urtarrilaren 24an beste mobilizazio fase bat hasiko duela iragarri du Seaskak.
Zure interesekoa izan daiteke
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira? zertan dira negoziazioak?
Asteon gauzatu beharko liratekeen bost eskumenez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
Alokairuaren prezioa igotzen ez duten etxejabeei hobari fiskalak emango zaizkiela iragarri du Sanchezek
EH Bilduk zein ezkerreko gainerako talde parlamentarioek aurreratu dute ez dutela neurria babestuko. EH Bilduren arabera, "neurriz kanpoko alokairuak kobratzen" ari diren jabeak "zergak ordaintzetik libratu" nahi izatea "adarjotzea da".
Nafarroako Gobernuko kideak bat datoz, eta legegintzaldia agortzea espero dute
PSNk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekin alderdiek sintonia ona agertu dute Nafarroako Gobernuaren akordio programatikoaren jarraipen batzordearen bileraren ostean. Bertan, bat egin dute Gobernuaren ekimenari bultzada politiko handiagoa emateko beharrarekin, legealdia amaitzeko geratzen diren 15 hilabeteetan.
Euskadik eta Fukushimak lankidetza estrategikoa berritu dute
Akordioak lankidetza sustazen du funtsezko sektore batzuetan, hala nola energia berriztagarrian, gailu medikoetan eta gastronomian. Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du bi aldeak bat datozela "teknologia garbietan nazioarteko erreferente izateko anbizioarekin eta potentzialarekin".
Estebanek ohartarazi du EAJ ez dela "besoak gurutzatuta" egongo transferentziak itxi ezean
"Baikorrak izaten saiatuko gara, baina besoak gurutzatuta ez gara geratuko", adierazi du Estebanek. Gainera, azpimarratu du ostiralean eskualdaketak itxi ezean, EAJk Espainiako Gobernuarekiko duen jarrera "ez da berdina izango". "Espainiako Gobernua berehala ohartuko da", esan du jeltzaleen buruak.
Martxan da kalitate demokratikoa hobetzeko Legebiltzarreko lantaldea
Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin, munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean.
Sumarrek uste du aste honetan eskumenen inguruan akordiorik ez egotea ez dela "hain kezkagarria"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak bi gobernuen artean egindako "lan guztia" baloratu du, eta EAJk hori aitortzea espero du. "Ez dut uste egoerak koalizio-gobernu aurrerakoi bat arriskuan jartzeko adinako larritasunik duenik, ondoren zer etorriko den jakinda", adierazi du.
Andueza, eskumenei buruz: "Oso baikorra naiz; Bitariko Batzordearen hurrengo bileran eskumen horiek sinatzea espero dut"
Iñaki Guridi kazetariarekin Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egindako elkarrizketa batean, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusia "oso lasai" agertu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko bost eskumenen transferentziaren polemikaren harira, eta ziurtatu du ez duela zalantzarik, "gauzak ondo aterako dira". "Gauzak nahiko aurreratuta daude", adierazi du, eta adostutako bost eskumenak hurrengo egunetan transferituko direla iragarri du.
Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zela 14 urte beteko dira asteazkenean, eta, hori dela eta, idazle, hizkuntzalari eta ETAren sortzailea izan zena omendu dute igande honetan Donostian, Antigua auzoko Gaskonia plazan. Bertaratu direnek aitortza instituzionala aldarrikatu dute harentzat.