EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: EH Bilduren ustez, eztabaidak hainbeste mediatizatzen direnean atzetik "arrazoi partidistak daude eta ez herritarren interesak"

Última actualización

La parlamentaria de EH Bildu y secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, ha afirmado en Euskadi Irratia que "llegados a este punto, queda claro que el instrumento más potente que necesitamos para garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía sería un nuevo estatus político".

EH Bildu Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo

En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.
Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"

Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.
