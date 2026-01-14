EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"

En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.