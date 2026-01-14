EH Bilduren ustez, eztabaidak hainbeste mediatizatzen direnean atzetik "arrazoi partidistak daude eta ez herritarren interesak"
Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta Programa idazkariak Euskadi Irratian adierazi duenez, "puntu honetara iritsita, argi geratzen da, herritarren ongizatea eta eskubideak bermatzeko behar dugun instrumentu potenteena estatus politiko berri bat litzatekeela".
Francori eta Molari emandako ohorezko tituluak baliogabetuko dituzte Arabako Batzar Nagusiek
EH Bildu, EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Araba taldeek foru arau proposamen bat aurkeztu dute, diktadoreari eta militarrari emandako probintziako aita eta ohorezko diputatu nagusia tituluak kentzeko.
Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren
EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.
EBri Israelekin duen elkartze akordioa etetea eskatzeko, Europako Herritar Ekimena abiatu du EH Bilduk
Milioi bat sinadura bildu nahi dituzte, eta dagoeneko martxan da horretarako web orria. Datozen asteotan, berriz, koalizioko kideak herriz herri arituko dira sinadurak biltzen.
Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako
Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.
Sanchez eta Feijoo astelehenean bilduko dira, Ukrainara tropak bidaltzeko aukeraz mintzatzeko
Dena dela, PPren buruzagiak dagoeneko ohartarazi duenez, bere alderdiak ez du aukera hori babestuko, baldin eta Gobernuak ez badio aurretik datu eta azalpen zehatzik ematen.
Pradales lehendakariak Davoseko Foroan parte hartuko du
Euskadik Munduko Ekonomia Foroan parte hartuko duen lehen aldia izango da. Lehendakaria buru duen euskal ordezkaritza Suitzan izango da hilaren 20tik 22ra bitartean.
Frantziako Hezkuntza Ministerioak baxoa euskaraz egiteko proposamena aurkeztuko duela hitzeman du
Geffray ministroaren jarrera "ona" azpimarratu dute harekin bildu diren Euskararen Erakunde Publikoko ordezkariek eta Asanbleako euskal hautetsiek, baina Seaskak "esku-hutsik" itzuli direla deitoratu du, asmoez harago ekintzak behar direla iritzita, eta mobilizazioak iragarri ditu hilaren amaierarako.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira? zertan dira negoziazioak?
Asteon gauzatu beharko liratekeen bost eskumenez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
Alokairuaren prezioa igotzen ez duten etxejabeei hobari fiskalak emango zaizkiela iragarri du Sanchezek
EH Bilduk zein ezkerreko gainerako talde parlamentarioek aurreratu dute ez dutela neurria babestuko. EH Bilduren arabera, "neurriz kanpoko alokairuak kobratzen" ari diren jabeak "zergak ordaintzetik libratu" nahi izatea "adarjotzea da".