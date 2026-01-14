Trasferentziak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduren ustez, eztabaidak hainbeste mediatizatzen direnean atzetik "arrazoi partidistak daude eta ez herritarren interesak"

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta Programa idazkariak Euskadi Irratian adierazi duenez, "puntu honetara iritsita, argi geratzen da, herritarren ongizatea eta eskubideak bermatzeko behar dugun instrumentu potenteena estatus politiko berri bat litzatekeela".

EH Bildu EAEko Autonomia Estatutua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X