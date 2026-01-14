La sección de menores de la Audiencia Nacional ha decretado el internamiento en régimen cerrado durante 6 meses y la elaboración de un estudio psiquiátrico del menor de 16 años detenido este lunes en la localidad alavesa de Salvatierra por su "profunda radicalización" y "vinculación a la organización DAESH".

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación dio comienzo el pasado mes de noviembre, cuando los expertos contra el terrorismo yihadista detectaron a una persona afín a los postulados de la organización DAESH.

La detención, llevada a cabo por la Ertzaintza, se produjo el pasado lunes, en las inmediaciones del centro educativo donde estudia el joven. Los agentes encontraron en el interior de su mochilla armas blancas y una pistola simulada.

El martes, agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza registraron la vivienda del detenido donde intervinieron más objetos relacionados con la investigación, que se encuentra bajo la dirección de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El menor está acusado de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.