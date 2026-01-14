Esteban dice que si Sánchez no cumple lo "acordado" en materia de transferencias, la actitud del PNV cambiará
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con lo que "está firmado y acordado" en materia de transferencias a Euskadi, para la eventual reunión de la comisión mixta del próximo viernes, "las relaciones" y "actitud" de su partido con el ejecutivo central "evidentemente van a cambiar".
Torres asegura que el acuerdo sobre el traspaso de las transferencias podría cerrarse esta tarde
En consejero socialista afirma que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado. Ha insistido en que Sánchez en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV.
La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delitos de odio
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo
Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se han suspendido las declaraciones judiciales previstas para mañana.
EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"
La parlamentaria de EH Bildu y secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, ha afirmado en Euskadi Irratia que "llegados a este punto, queda claro que el instrumento más potente que necesitamos para garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía sería un nuevo estatus político".
Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola
EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Araba han presentado una propuesta de norma foral para retirar los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictator y al militar.
La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo
En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.