Esteban dice que si Sánchez no cumple lo "acordado" en materia de transferencias, la actitud del PNV cambiará

Euskaraz irakurri: Esteban: "Transferentziei buruz adostutakoa betetzen ez bada, EAJ jarrera aldatu beharko du"
EITB

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con lo que "está firmado y acordado" en materia de transferencias a Euskadi, para la eventual reunión de la comisión mixta del próximo viernes, "las relaciones" y "actitud" de su partido con el ejecutivo central "evidentemente van a cambiar".

