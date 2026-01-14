TRANSFERENTZIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esteban: "Transferentziei buruz adostutakoa betetzen ez bada, EAJk jarrera aldatu beharko du"

GRAFCAV8576. OIARTZUN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 14/01/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (c), y el portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi (i), participan en una jornada de trabajo que desarrolla el grupo parlamentario jeltzale en la localidad guipuzcoana de Oiartzun.EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aitor Esteban EAJko presidenteak ohartarazi du Pedro Sanchezen Gobernuak  transferentzien inguruan adostutakoa betetzen ez badu, EAJk jarrera aldatuko duela.  "Lehen, gehiago eztabaidatu genezakeen eta malguagoak  izan gintezkeen, baina, beharbada, orain ezberdina izango da", esan du. 

Espainiako gobernua EAJ Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X