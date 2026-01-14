PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo

Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".