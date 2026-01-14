Registro
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo

Eduardo Andrade eta Mikel Bildosola
18:00 - 20:00
Eduardo Andrade y Mikel Bildosola. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: PP eta EH Bildu "kezkatuta" agertu dira Getxoko Udaleko miaketarekin

Última actualización

Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".

Getxo Corrupción Política Política

GETXO UDALA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"

Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo

En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.
Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"

Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.
