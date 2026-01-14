PP eta EH Bildu "kezkatuta" agertu dira Getxoko Udaleko miaketarekin
Eduardo Andradek (PP) adierazi du "lotsagarria" dela Getxo horrelako gai batengatik hedabideetan agertzea. Dena argitu ondoren, "erantzukizunak eskatu beharko dira", gaineratu du. EH Bilduko Mikel Bildosola, berriz, kezkatuta agertu da, ez dakitelako kasu isolatu bat izan den edo "honen atzean gehiago dauden".
Asteazken honetan, Ertzaintzak miaketak egin ditu Getxoko Udaleko zenbait bulegotan, epailearen aginduz, herriko jauregi babestu bat eraisteari buruzko ikerketa baten barruan. Ohar batean, alkateak "gardentasun eta erantzukizun mezua" helarazi du, eta "Udalaren esku dagoen guztian, legearen arabera" jokatu dela esan du.
Ikerketa sekretupean dago eta biharko aurreikusita zeuden deklarazioak bertan behera utzi dituzte.
Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarkide eta Programa idazkariak Euskadi Irratian adierazi duenez, "puntu honetara iritsita, argi geratzen da herritarren ongizatea eta eskubideak bermatzeko behar dugun instrumentu potenteena estatus politiko berri bat litzatekeela".
EH Bildu, EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Araba taldeek foru arau proposamen bat aurkeztu dute, diktadoreari eta militarrari emandako probintziako aita eta ohorezko diputatu nagusia tituluak kentzeko.
EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.
Milioi bat sinadura bildu nahi dituzte, eta dagoeneko martxan da horretarako web orria. Datozen asteotan, berriz, koalizioko kideak herriz herri arituko dira sinadurak biltzen.
Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.
Dena dela, PPren buruzagiak dagoeneko ohartarazi duenez, bere alderdiak ez du aukera hori babestuko, baldin eta Gobernuak ez badio aurretik datu eta azalpen zehatzik ematen.
Euskadik Munduko Ekonomia Foroan parte hartuko duen lehen aldia izango da. Lehendakaria buru duen euskal ordezkaritza Suitzan izango da hilaren 20tik 22ra bitartean.