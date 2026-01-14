Erregistroa
PP eta EH Bildu "kezkatuta" agertu dira Getxoko Udaleko miaketarekin

Eduardo Andrade eta Mikel Bildosola
18:00 - 20:00
Eduardo Andrade eta Mikel Bildosola. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eduardo Andradek (PP) adierazi du "lotsagarria" dela Getxo horrelako gai batengatik hedabideetan agertzea. Dena argitu ondoren, "erantzukizunak eskatu beharko dira", gaineratu du. EH Bilduko Mikel Bildosola, berriz, kezkatuta agertu da, ez dakitelako kasu isolatu bat izan den edo "honen atzean gehiago dauden".

Getxo Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

