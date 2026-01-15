Trasferencias
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"

Laura Garrido Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
Laura Garrido. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: PPren ustez, EAJk Sanchezen gobernuari egin dizkion ohartarazpenak "antzerkia" dira

Última actualización

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".

EAJ-PNV PP Vasco Psoe Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"

Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera. 
Gernikako Estatutuan eskualdatzeke dauden transferentziak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga

Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Comisión de Transferencias, pendiente de un acuerdo "in extremis"

Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.

GETXO UDALA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"

Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
