Transferentziak
PPren ustez, EAJk Sanchezen gobernuari egin dizkion ohartarazpenak "plantak" dira

Laura Garrido Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
Laura Garrido. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Laura Garrido Alderdi Popularrak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratian adierazi duenez, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Espainiako Gobernuari egindako ohartarazpenak "beste antzezpen bat" dira, EAJ PSOEren "menpe" dagoelako eta ez omen duelako "ezer egingo".

EAJ Euskadiko Alderdi Popularra Psoe EAEko Autonomia Estatutua Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arantxa Tapia: "Espainiako Gobernuari, agintean dagoena dagoela, negoziazioak azken eguneko azken minutura arte eramatea gustatzen zaio"

Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan Eusko Jaurlaritzako sailburu ohiak adierazi duenez, transferentziei buruzko negoziazioek aurrera egitea espero du, eta ziurtatu du ez dela "presa" kontua, Gernikako Estatutua "nahitaez bete beharreko" Lege Organikoa baita, 45 urte dituena dagoeneko. "Bada garaia hitzartutakoa betetzeko", baieztatu du. 

