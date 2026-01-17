Ubarretxena: "Hemos abierto un resquicio en la puerta de la Seguridad Social, cerrada durante años"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha mostrado "más tranquila" ante la asunción de otras cinco competencias por parte de la CAV. Un día después del traspaso, Ubarretxena ha sido entrevistada en Euskadi Irratia, donde ha destacado el avance dado en materia de Seguridad Social. En su opinión, "de cara al futuro, se ha abierto un resquicio en la puerta de la Seguridad Social, una puerta que ha estado cerrada durante años".

Según ha explicado, con la transferencia de la gestión de la prestación por desempleo y otras prestaciones no contributivas, el Gobierno Vasco "ha cerrado el círculo". "Nosotros teníamos traspasadas las políticas activas de empleo y nos faltaban políticas pasivas. Hemos cerrado el círculo con la gestión de ambos apartados ", se ha congratulado. En cuanto a la prestación por desempleo, ha explicado que, en adelante, será "una ventanilla, un canal y una interlocución única", con la que el Gobierno tendrá "una visión integral de todo lo relacionado con la vida laboral de una persona", de manera que podrá dar "un mejor servicio", por ejemplo," de cara a la formación u orientación ".

El también portavoz del Gobierno Vasco no cree que las cinco transferencias materializadas esta semana vayan a ser las últimas que se firmen con el ejecutivo de Sánchez. "Tenemos 10 propuestas sobre la mesa y nuestra intención es seguir negociando a partir del lunes. Mientras haya gobierno nosotros seguiremos trabajando, el partido sigue", ha destacado.

Cuestionada en torno a un eventual cambio de gobierno, Ubarretxena ha respondido que "seguramente" será más difícil avanzar en la negociación de las competencias, pero ha subrayado que "habrá que ver cómo y con qué números se llega a esa situación, si es que se llega", aunque ha reconocido que, de llegar, "sería preocupante para nosotros, sobre todo porque puede haber una extrema derecha involucrada y siempre ha dejado en evidencia que no creen en el autogobierno".