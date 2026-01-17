Ubarretxena: "Urte luzetan itxita egon den Gizarte Segurantzaren atean zirrikitu bat zabaldu dugu etorkizunari begira"
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua "lasaiago" agertu da iaz adostutako bost eskumenak transferituta, eta gainerakoak negoziatzen jarraituko dutela azpimarratu du. Ez du uste Sanchezen gobernuarekin itxiko dituzten azken eskumenak izango direnik; nolanahi ere, "kezka" azaldu du balizko gobernu aldaketa batek negoziazioa zailduko lukeelako, batez ere tartean eskuin-muturra egonda.
"Lasaiago" agertu da Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua EAEk beste bost eskumen jaso ostean. Eskualdaketa gauzatu eta biharamunean, elkarrizketa egin diote Ubarretxenari Euskadi Irratian, eta batez ere Gizarte Segurantzaren alorrean emandako aurrerapausoa nabarmendu du. Horren iritzian, "urte luzetan itxita egon den Gizarte Segurantzaren atean zirrikitu bat zabaldu dugu etorkizunari begira".
Ubarretxenaren aburuz, langabezia-saria eta ordaindutakoaren araberakoak ez diren beste prestazio batzuk kudeatzea lortuta, "zirkulua itxi" du Jaurlaritzak. "Guk bagenituen eta Lanbidek bere esku zituen enpleguaren politika aktiboak, baina politika pasiboak falta zitzaizkigun. Bi atalak gure esku geratuta zirkulua itxi dugu", esan du. Langabezia-saria ahotan hartuta, aurrerantzean "leihatila, kanal eta interlokuzio bakarra" izango dela azpimarratu du, eta Jaurlaritzak "pertsona baten bizitza laboralarekin zerikusia duen guztiaren kudeaketa eta bisio integrala" izango duela. Hartara, "zerbitzu hobea" eman ahal izango du, esaterako, "formakuntzara edo orientaziora begira".
Jaurlaritzako eledunaren ustez, atzo eskualdatutako bost transferentziak ez dira Sanchezen gobernuarekin sinatuko duten azkenak izango. "10 proposamen ditugu mahai gainean, eta astelehenetik aurrera gure asmoa da lanean jarraitzea negoziatzen. Gobernua dagoen bitartean guk lanean jarraituko dugu", esan du.
Legegintzaldia amaitu eta gobernu aldaketa izateko aukeraz galdetuta, Ubarretxenak erantzun du "seguraski" zailagoa izango dela eskumenen negoziazioan aurrera egitea, baina, horren hitzetan, "ikusi beharko da nola eta zein zenbakirekin heltzen den egoera hori, baldin eta heltzen bada", ohartarazi du. Dena dela, iristekotan, "kezkagarria" izango litzatekeela aitortu du, "batez ere eskuin-muturra egon daitekeelako tartean eta beti utzi dutelako agerian ez dutela autogobernuan sinisten".
Zure interesekoa izan daiteke
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
EH Bilduk “subiranotasunean jauzi bat" emateko beharra azpimarratu du
Gernikako Estatutua zaharkituta geratu dela dio Euskal Herria Bilduk, edukirik barik. Horregatik, subiranotasunean jauzi bat eman behar dela esan du Pello Otxandianok.
Estatutua betetzeko eskatu dio EAJk Espainiako Gobernuari: "Kitatu beharreko zorra da"
Maitane Ipiñazar EAJko Euzkadi Buru Batzarreko idazkariak "negoziatzeko modua aldatzeko" deia egin dio Espainiako Gobernuari, "ez delako egokia", eta negoziazio "ordenatuagoa" egitearen alde egin du.
Sumar atzean utzi eta PSOEtik aldendutako koalizio berri bat bultzatzeko deia egin du IUk
Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.
Auzitegi Gorenak Abalos, Koldo eta Aldama epaituko ditu apirilean, pandemian erositako maskarengatik
Aurretiazko saioa datorren otsailaren 6an egingo da Auzitegi Gorenean, eta defentsek aurretiazko galderak egingo dituzte.
PSEk erantzukizuna eskatu dio EAJri Estatutua osatzeko eta "pultsu" gisa ez planteatzeko
"Pozik gaude akordioa posible izan delako, nahiz eta nazionalismoak tentsio artifiziala sortu, errealitatearen irudi distortsionatua eskaintzeko asmoz", deitoratu du Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak.
Hauek dira Eusko Jaurlaritzari eskualdatu zaizkion bost eskumenak
Bilera ostean azaldu dutenez, Eusko Jaurlaritzak 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera kudeatuko ditu langabeziagatiko subsidioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak eta Eskola Asegurua; Itsas Salbamenduko lanak aurtengo urriaren 1etik aurrera hartuko ditu bere gain, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ostiral honetan iragarri duenez.
Jaurlaritzak kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia dirulaguntzak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera
Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak bost eskumen eskualdatu dituzte gaur goizean Madrilen: langabezia-prestazioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak, Itsas Salbamendua, Eskola Asegurua eta Barakaldoko (Bizkaia) Makineria Egiaztatzeko Zentroa.
Pradalesek iragarri du txosten bat prestatzen ari direla Sanchezen Gobernuak "bete eta hautsi dituen itunekin"
"Eskumenen eskualdatzea azken minutuan atera da aurrera, berriro ere" aitortu du lehendakariak, eta ohartarazi du ezin dutela "horrela jarraitu". "Negoziazio fase berrian ikusiko dugu zein den espainiar Gobernuak urte politiko honetarako duen borondate politikoa", erantsi du.