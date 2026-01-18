PALACETE DE GETXO
Ansola reitera que no hubo "irregularidades" en el caso del palacete derribado y defiende la presunción de inocencia de los concejales jeltzales

Euskaraz irakurri: Ansolak berretsi du ez zela "irregulartasunik" izan eraitsitako jauregitxoaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du
El presidente del BBB del PNV se ha mostrado "sorprendido" por el registro de la Ertzaintza de las dependencias municipales de Getxo, y ha subrayado que no hay "ninguna persona investigada" en el caso. No obstante, ha señalado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si observase alguna irregularidad o actitud no-ética. 

EAJ-PNV Getxo Política

