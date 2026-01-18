GETXOKO JAUREGIA

Ansolak berretsi du "irregulartasunik ez" zela izan eraitsitako jauregiaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du

Iñigo Ansola EAJren BBBko buruzagia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJren BBBko presidentea "harrituta" agertu da Ertzaintzak Getxoko udal bulegoak miatu dituela eta. Ansolak azpimarratu duenez, zinegotziak ez daude ikerketapean, baina EAJk "erabakiak hartuko lituzke" irregulartasunen bat edo etikoki portaera txarren bat ikusiko balu. 

EAJ Getxo Politika

