EH Bildu seguirá de cerca la investigación sobre el palacete derribado y "exigirá máximas responsabilidades" si se determina que hubo corrupción
El portavoz de la coalición soberanista en Bizkaia, Iker Casanova, ha recordado que fue EH Bildu quien denunció ante la Fiscalía el derribo del palacete Irurak Bat, aunque ha subrayado que la investigación en curso obliga a ser "prudentes y precisos".
Ansola reitera que no hubo "irregularidades" en el caso del palacete derribado y defiende la presunción de inocencia de los concejales jeltzales
El presidente del BBB del PNV se ha mostrado "sorprendido" por el registro de la Ertzaintza de las dependencias municipales de Getxo, y ha subrayado que no hay "ninguna persona investigada" en el caso. No obstante, ha señalado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si observase alguna irregularidad o actitud no-ética.
Lander Martínez: "Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo que tenemos y siempre ha sido nuestra apuesta"
El diputado vasco de Sumar ha admitido que están trabajando con "mimo" para "crear espacios unitarios" y "espacios de confianza" entre partidos para que haya "una sola papeleta en cada nivel institucional".
Elizalde critica la "falta de agradecimiento" por haber donado la iglesia de San Francisco para el Memorial 3 de marzo
El obispo de Vitoria-Gasteiz también ha denunciado la "lentitud enorme" en temas administrativos y la "tensión" con las asociaciones de víctimas, que, en palabras de Elizalde, "son de cáscara armaga y dificultan un patronato tranquilo". No obstante, ha celebrado que ya exista un proyecto "después de tanto tiempo" y ha restado importancia a que el Memorial no abra sus puertas para el aniversario de la masacre de 1976.
EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".
PNV emplaza al Gobierno español al cumplimiento del Estatuto: "Es una deuda que tiene que saldar"
La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha emplazado al Gobierno español a “cambiar la manera de negociar por no ser la adecuada", y ha apostado por una negociación "más ordenada".
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Al margen de las cinco transferencias ya comprometidas y materializadas este viernes, aún faltan 15 competencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Aportamos un poco de luz para no perderse en el maremágnum competencial.
Ubarretxena: "Hemos abierto un resquicio en la puerta de la Seguridad Social, cerrada durante años"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco se ha mostrado "más tranquila" con el traspaso de las cinco últimas competencias y ha subrayado que el resto se seguirá negociando. No cree, además, que sean las últimas que se cierren con el gobierno de Sánchez, aunque ha expresado su "preocupación" porque un posible cambio de gobierno dificultaría la negociación, sobre todo con la extrema derecha implicada.
IU llama a dejar atrás Sumar e impulsar una coalición que se desmarque del PSOE
En este contexto, el partido de Movimiento Sumar, al que pertenece Yolanda Díaz, ha señalado que lo importante no son los nombres o las organizaciones sino "el fondo", y poder seguir gobernando.
El Supremo juzgará en abril a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas durante la pandemia
El alto tribunal celebrará el 6 de febrero una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas.