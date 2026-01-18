EH Bilduk "zorrotz" jarraituko du eraitsitako jauregiaren inguruko ikerketa, eta ustelkeria zantzurik egonez gero, ardurak eskatuko ditu
Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak gogorarazi duenez, koalizioak salatu zuen Fiskaltzaren aurrean Irurak Bat jauregia eraitsi izana. Ikerketa martxan dagoenez, "zuhur" agertu da, baina hori bukatutakoan "zorrotz" arituko direla hitzeman du.
Ansolak berretsi du "irregulartasunik ez" zela izan eraitsitako jauregiaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du
EAJren BBBko presidentea "harrituta" agertu da Ertzaintzak Getxoko udal bulegoak miatu dituela eta. Ansolak azpimarratu duenez, zinegotziak ez daude ikerketapean, baina EAJk "erabakiak hartuko lituzke" irregulartasunen bat edo etikoki portaera txarren bat ikusiko balu.
Lander Martinez: "Yolanda Diaz da gure aktiborik onena, eta bera izan da beti gure apustua"
Sumarreko euskal diputatuak adierazi du "mimoz" ari direla lanean alderdien artean "espazio bateratuak" eta "konfiantzazko espazioak" sortzeko, "maila instituzional bakoitzean boto-paper bakarra" egon dadin.
Elizalde: "Erakundeek eta herritarrek ez digute esker onik adierazi San Frantzisko eliza Martxoak 3 Memorialaren esku uzteagatik"
Gasteizko gotzaina kexu agertu da administrazio alorrean dagoen "moteltasun izugarria" tarteko, eta biktimen elkarteekin "tentsioa" dagoela aitortu, eta horrek "patronatu lasaia" edukitzea zailtzen duela erantsi du. Hala ere, "hainbeste urteren ostean" proiektu bat egotea positibotzat jo du, eta garrantzia kendu dio Memorialak 1976ko sarraskiaren urteurrenerako ateak ez irekitzeari.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
EH Bilduk “subiranotasunean jauzi bat" emateko beharra azpimarratu du
Gernikako Estatutua zaharkituta geratu dela dio Euskal Herria Bilduk, edukirik barik. Horregatik, subiranotasunean jauzi bat eman behar dela esan du Pello Otxandianok.
Estatutua betetzeko eskatu dio EAJk Espainiako Gobernuari: "Kitatu beharreko zorra da"
Maitane Ipiñazar EAJko Euzkadi Buru Batzarreko idazkariak "negoziatzeko modua aldatzeko" deia egin dio Espainiako Gobernuari, "ez delako egokia", eta negoziazio "ordenatuagoa" egitearen alde egin du.
Ubarretxena: "Urte luzetan itxita egon den Gizarte Segurantzaren atean zirrikitu bat zabaldu dugu etorkizunari begira"
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua "lasaiago" agertu da iaz adostutako bost eskumenak transferituta, eta gainerakoak negoziatzen jarraituko dutela azpimarratu du. Ez du uste Sanchezen gobernuarekin itxiko dituzten azken eskumenak izango direnik; nolanahi ere, "kezka" azaldu du balizko gobernu aldaketa batek negoziazioa zailduko lukeelako, batez ere tartean eskuin-muturra egonda.
Sumar atzean utzi eta PSOEtik aldendutako koalizio berri bat bultzatzeko deia egin du IUk
Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.
Auzitegi Gorenak Abalos, Koldo eta Aldama epaituko ditu apirilean, pandemian erositako maskarengatik
Aurretiazko saioa datorren otsailaren 6an egingo da Auzitegi Gorenean, eta defentsek aurretiazko galderak egingo dituzte.