Foro de Davos
Intensa jornada de trabajo del lehendakari Pradales en el Foro de Davos

Lehendakari Pradales en Davos
Imanol Pradales atiende a EITB. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariaren lan-jardunaldi bizia Davoseko Foroan

Última actualización

Durante la jornada de hoy, el lehendakari, Imanol Pradales, ha podido departir sobre la actualidad vasca con Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe y Justin Trudeau, entre otros. “Era importante que Euskadi este en este escaparate, hacer relaciones, sembrar para recoger", ha subrayado el lehendakari.

