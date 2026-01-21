FORO DE DAVOS
Pradales: “Si Europa no quiere ser súbdita tiene que tomar sus propias decisiones”

Pradales se ha mostrado muy crítico con el discurso del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial. REMITIDA / HANDOUT por JON USUAL FOTO-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/1/2026
Euskaraz irakurri: Pradales: "Europak ez badu meneko izan nahi, bere erabakiak hartu behar ditu"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, si Europa "no quiere ser súbdita ni vasalla de los intereses de otros bloques de otros líderes, tiene que tomar sus propias decisiones y jugar a ser un actor global".

